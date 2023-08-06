Kahramanmaraş Depremi Sonrası 6 Ayda 1 Milyon 123 Bin 211 Depremzede Sağlık Hizmeti Verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek, bu süre içerisinde 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek, bu süre içerisinde 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini kaydetti.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "DEPREMİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ. 1 Milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.