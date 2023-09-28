Kahramankazan Müftüsü Mahmut Ay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hastaları ziyaret etti
Kahramankazan Müftüsü Mahmut Ay ve kurum çalışanları, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.
Kahramankazan Müftüsü Mahmut Ay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hastaları ziyaret etti.
Ay ve kurum çalışanları, Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti, gül dağıttı.
Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ay, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ay, "Bugün de hastalarımızı ziyaret ederek onların moral ve motivasyonlarına katkı vermek istedik. Ziyaretimiz vesilesiyle onların memnuniyetlerini görmek bizi ayrıca mutlu etti." dedi.
Kaynak: AA / Sağlık