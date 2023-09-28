Kahramankazan Müftüsü Mahmut Ay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hastaları ziyaret etti.

Ay ve kurum çalışanları, Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti, gül dağıttı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ay, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ay, "Bugün de hastalarımızı ziyaret ederek onların moral ve motivasyonlarına katkı vermek istedik. Ziyaretimiz vesilesiyle onların memnuniyetlerini görmek bizi ayrıca mutlu etti." dedi.