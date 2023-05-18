Kafkas semenderinde kitrid mantarı hastalığı görülmedi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince (RTEÜ) yapılan araştırmada, nesli tükenme tehdidi altındaki Kafkas semenderinde, yaşamını etkileyen kitrid mantarı hastalığının görülmediği bildirildi.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK tarafından desteklenen, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altunışık öncülüğünde "Kafkas semenderinde (Mertensiella caucasica) Chytridiomycosis varlığının araştırılması" kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kafkasya bölgesine endemik olan ve Türkiye'nin sadece Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) ölçütlerine göre kırmızı listede "Hassas hayvanlar" kategorisinde yer alan Kafkas semenderinin Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yaşayan popülasyonlarında kitrid mikrobunun bulaşıp bulaşmadığının araştırıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Kafkas semenderinin yaşadığı sucul habitatlarının kalitesinin de analiz edildiği bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen proje sorumlusu Doç. Dr. Abdullah Altunışık, 7 farklı popülasyondan toplam 70 bireyin derilerinden sürüntü örneği alınarak DNA izolasyonlarının yapıldığını belirtti.

Altunışık, şunları kaydetti:

"Ardından Real-time PCR tekniği kullanılarak kitrid mantarı hastalığının bu canlılara bulaşıp bulaşmadığı tespit edilmeye çalışıldı. Elde edilen sonuçlar bireylerin hiçbirinde kitrid mantarı hastalığının olmadığını gösterdi. Tehdit altında olan bir tür olması nedeniyle varılan bu sonuç tarafımızca olumlu karşılanmıştır. Su kalite sınıflandırmasına göre genellikle birinci kalite içilebilir su kalitesinde olan habitatlarda yaşayan bu tür genellikle yüksek rakımlı yerlerde, antropojenik etkinin (insan etkisi) nispeten daha az olduğu temiz sulak alanlarda yaşamaktadır."