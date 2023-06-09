KAEÜ'de Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumunun altıncısı düzenlendi. Sempozyumda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, afet zamanı İskenderun'da görev yaptığını anımsattı. KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da öğrencilerin bu sempozyumlarda bilgiyi hem teorik manada hem de pratik yeterlilikte masaya yatırıp tartışarak bilgi ve becerilerini artıracaklarına inandığını vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumunun altıncısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, afet zamanı İskenderun'da görev yaptığını anımsattı.

Afetlerde hekim olmanın öneminden ve o şartlarda çalışmanın verdiği tecrübeden bahseden Buhara, tüm sağlıkçılara görevlerinde başarı diledi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da öğrencilerin bu sempozyumlarda bilgiyi hem teorik manada hem de pratik yeterlilikte masaya yatırıp tartışarak bilgi ve becerilerini artıracaklarına inandığını vurguladı.

Alanında ve branşlarında yetkin olan akademisyenlerin dönem boyu öğrencileri hazırlayarak belli bir yetkinliğe eriştirdiğini anlatan Karakaya, Ahi Evran diyarında Ahi kültürüne uygun hekimler yetiştirmeyi amaç edindiklerini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sempozyum, farklı salonlardaki oturumlarla gerçekleştirildi.