Kadın sağlığında tarama testlerinin önemi

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 2milyon kadına rahim ağzı kanser tarama testi (pap-smear) yapıldı. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından ''önlenebilir bir ölüm nedeni'' olarak tanımlanan halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanseri için mutlaka tarama yapılmasını ve kanser kontrol politikasını oluşturmasını öneriyor.

Türkiye'de bu kapsamda , kadınlarda kanser öncüsü lezyonların taranmasında kullanılan 'pap-smear' testi cinsel aktif kadınlarda her yıl düzenli olarak yapılıyor.

HPV FARKINDALIĞI ÖNEMLİ

Bir diğer önemli husus olan HPV(human papilloma virüs) 'nin de rahim ağzındaki hücresel değişiklikleri tetiklediği bilimsel olarak kanıtlanmış. Ülkemizde de 2014 yılından beri HPV-DNA testi ile bakılmaktadır. Bu kapsamda her ilde Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi'nde (KETEM) 30-65 yaş arası tüm kadınlara 5 yılda bir ücretsiz yapılıyor. HPV testi pozitif olan olgular ileri tetkik ve tedavi için üst merkezlere yönlendirilip erken tedavi ile kadınlarımızın yaşam kaliteleri korunuyor. 200'den fazla tipi görülen HPV yüksek tipli ve düşük tipli olmak üzere 2 ye ayrılır veyüksek riskli 16 ve 18 tipi ; rahim ağzı kanseri olan kadınların %70'inden fazlasında pozitif görülmüştür. Bu nedenle HPV virüsünün rahim ağzı kanserini tetikleyici ya da yatkınlığını artırıcı rol oynadığını yadsıyamayız.

HPV AŞISI İLE KANSERİ ÖNLEMEK MÜMKÜN

Pap-smear ve HPV tarama testine ek olarak her kadının mutlaka yaptırması gereken diğer husus , HPV aşısıdır ( rahim ağzı kanseri aşısı). Farkındalığın da artmasıyla beraber ülkemizde yaygınlaşan aşı 9 yaşından itibaren cinsiyetten bağımsız kız ve erkek çocuklara uygulanabilir. 9-15 yaş aralığında 2 doz yeterliyken 15 yaş sonrası 3 doz aşı yeterli oluyor.Aşı ne kadar erken yapılırsa koruyuculuk da o kadar yüksek oluyor. Daha önce HPV pozitifliğinin olması, evli ya da bekar olunması aşı olunmasına engel bir durum teşkil etmiyor ve 40 yaşına kadar aşı yapılabiliyor. Yaş ilerledikçe aşının etkinliği düşüyor. Bütün kadınlarımız düzenli kontrollerini aksatmasın,sağlıklı günler. Op. Dr. Gürkan Gürsoy Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı