Kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta Havva Erdem, sağlıkla kızını kucağına aldı

Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta Havva Erdem, sağlıklı kızını kucağına aldı ve ilk kez Anneler Günü'nü kutladı. Erdem, rahim nakli sürecinde yaşadıklarını anlatırken, ilk rahim nakilli Derya Sert'in kendisine çok destek olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erdem (34), hamilelik sürecinin ardından geçen eylül ayında kızı Özlenen bebeği sağlıkla kucağına aldı. İlk kez Anneler Günü'nü yaşamanın heyecanını tadan Havva Erdem, "En güzel Anneler Günüm. Bu zamana kadarki Anneler Günü'nde içimde hep bir burukluk vardı. İlk defa bu sene buruk geçmeyecek" dedi.

Erzurum'da yaşayan Havva Erdem, 14 yaşlarında doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Eşi Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmedi, sonra hayatlarını birleştirdiler. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yaptı. Türkiye'nin de ilk rahim nakli haberini televizyonda gören Havva Erdem, Prof. Dr. Ömer Özkan ile temas kurdu. Derya Sert, 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı. Rahim naklinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Havva Erdem, rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi.

"Aslında her şey tamam. Ameliyatın güvenliği ortada. Bu işi sadece biz yapmadık. Biz rahim nakli yaptıktan sonra birçok ülkeye yardımcı olduk ve onlar da yaptılar. Güvenilirliği aslında kanıtlandı. O kadar çok insan rahim nakli için başvuruyor. Mevzuatı yapıldı ama gündeme gelemedi. Umarım bu süreçten sonra gündeme gelir çünkü bunu bekleyen çok insan var. Sayılar inanılmaz. Sadece Türkiye'den değil, Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Almanya'dan ve diğer ülkelerden o kadar çok insan rahim naklini istiyor ki sadece dünyaya gelen rahmi olmayanlar da değil. Bir şekilde rahmini kaybeden kadınlar olabiliyor. Bu anlamda çok fazla kişi bekliyor."