Johnson & Johnson Güney Afrika'da Fahiş Fiyatlandırma İddiasıyla Soruşturma Altında
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde rekabet kurumu Johnson & Johnson'ın Sirturo marka verem ilacının fahiş fiyatlandırma yapıp yapmadığına dair soruşturma başlattı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde rekabet kurumu ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın bir verem ilacının satışında fahiş fiyatlandırmaya gitmiş olabileceği iddiasına yönelik soruşturma başlattı.
Güney Afrika Rekabet Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Johnson & Johnson firmasının ürettiği Sirturo marka verem ilacının Güney Afrika'da fahiş fiyattan satıldığına ilişkin şikayetler alındığı bildirildi.
Açıklamada, firmanın bu ilacın satışında fahiş fiyatlandırmaya gitmiş olabileceğine dair makul şüpheye yol açan bilgilere ulaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Sağlık