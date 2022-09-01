Japonya yeni yolcu giriş baremini 50 bine yükseltiyor Sağlık Haberleri Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kovid-19 salgını kaynaklı sınır kapısı önlemlerini, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda hafifletme kararı aldıklarını söyledi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kovid-19 salgını kaynaklı sınır kapısı önlemlerini, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda hafifletme kararı aldıklarını söyledi. Kişida, "Dünyanın birçok bölgesinde uluslararası etkileşimlerin ilgi çektiğini görüyoruz. Bu eğilim doğrultusunda 7 Eylül itibarıyla yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkarıyoruz." dedi. Yabancı turistlerin, rehberli turlarla Japonya'ya seyahat şartını kaldıracaklarını kaydeden Kişida, yurt içi ve dışında salgını izleyerek önlemleri hafifletmeyi sürdüreceklerini belirtti. Karar doğrultusunda 20 bin seyreden günlük yeni yolcu baremi 7 Eylül'de 50 bine yükseltilecek ve 3 doz aşı olanlardan seyahat öncesi Kovid-19 testi istenmeyecek. Sağlık Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japonya Eylül Sağlık Haberler

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