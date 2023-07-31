Japonya'daki Hastanelerin Yüzde 30'u Nehir Taşkını Riski Olan Bölgelerde

Japonya'da, doğal afetler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere belirlenen hastaneler dahil olmak üzere, hastanelerin yaklaşık yüzde 30'u nehir taşkını riski olan bölgelerde yer alıyor.

Japonya'da, doğal afetler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere belirlenen hastaneler dahil olmak üzere, hastanelerin yaklaşık yüzde 30'u nehir taşkını riski olan bölgelerde yer alıyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının araştırma panelinde, hastanelerin konumlarına ve hükümetin belirlediği taşkın riski bulunan bölgelere ilişkin veriler analiz edildi.

Panelde, Ağustos 2022'den bu yana ülkede afet hastanesi olarak belirlenen 765 hastaneden 221'inin taşkın riski olan bölgelerde bulunduğu belirtilirken, afet hastanesi olarak belirlenmeyen 7 bin 406 hastaneden ise 2 bin 44'ünün bu bölgelerde olduğu kaydedildi. Tottori idari biriminde bulunan 4 afet hastanesinin tamamının ve Toyama idari bölgesindeki 8 afet hastanesinden 6'sının taşkın riski bulunan bölgelerde olduğu bildirildi.

Araştırmada, ülkedeki hastanelerin yaklaşık yüzde 30'unun nehir taşkını riski olan bölgelerde bulunduğu bilgisi yer aldı.

Araştırma panelinden, Tohoku Üniversitesi Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsünde görevli Doç. Dr. Sasaki Hiroyuki, ülkedeki hastanelerde afet hazırlığı konusunda deprem tedbirlerine ağırlık verildiğini dile getirdi.

Sasaki, ülkede son yıllarda taşkınlardaki artışa işaret ederek, "acilen taşkın sorununu çözmeye yönelik adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Japonya'daki afet hastanelerinde, özel eğitimli sağlık çalışanları ile ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik helikopter pisti bulunuyor.