Japonya'da Sonbahar ve Kış Sezonunda İlk Kuş Gribi Vakası

Japonya'nın güneyinde son derece patojenik bir kuş gribi salgınının teyit edilmesinin ardından Pazar günü yaklaşık 40.000 kümes hayvanı itlaf edildi. Ülkede yılın sonbahar ve kış sezonunda ilk kuş gribi vakası bildirildi.

TOKYO, 27 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın güneyinde son derece patojenik bir kuş gribi salgınının teyit edilmesinin ardından Pazar günü yaklaşık 40.000 kümes hayvanı itlaf edildi. Böylece, ülkede yılın sonbahar ve kış sezonunda ilk kuş gribi vakası bildirilmiş oldu.

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Saga vilayetinin Kashima kentindeki bir çiftlikte son derece patojenik bir kuş gribi salgınının teyit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre salgından etkilenen çiftlikte yaklaşık 40.000 adet yumurtlayan tavuk bulunuyordu.

Önlemler çerçevesinde çiftlikteki 40.000 tavuğun tamamı itlaf edilirken, salgın merkezinin 10 kilometre yarıçapındaki kümes hayvanı ve yumurta ürünlerinin belirlenen bölge dışına nakledilmesi yasaklandı.

Yaklaşık 255.000 kanatlı hayvanı kapsayan 12 çiftliğe yönelik bu önlem, salgından etkilenen çiftlikteki ölü kanatlılara yapılan genetik testlerde, hayvanlara kuş gribinin H5 alt türünün bulaştığının doğrulanmasından sonra alındı.

Japonya'da kuş gribi sezonu genellikle her yılın Ekim ayında başlıyor. Başbakan Kişida Fumio, kuş gribi enfeksiyonuyla başa çıkmak için Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgili makamların yakın işbirliği yapmalarını ve kapsamlı önleyici tedbirleri hızla uygulamalarını istedi.