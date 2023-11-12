Japonya'da Meiji Sütü Geri Çağrıldı

Japonya merkezli süt ürünleri devi Meiji Holdings, sığır hastalıklarını önlemek için kullanılan ilaçların tespit edilmesi üzerine 44.000'den fazla ambalajlı sütü geri çağırdı. Geri çağrılan ürünler, Meiji tarafından üretilen 180 ml'lik şişelenmiş sütleri kapsıyor.

TOKYO, 11 Kasım (Xinhua) -- Japonya merkezli süt ürünleri devi Meiji Holdings Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ürünlerinde sığır hastalıklarını önlemek için kullanılan ilaçların tespit edilmesinin ardından 44.000 şişeden fazla ambalajlı sütü geri çağırdığını duyurdu.

Etkilenen ürünler, büyük gıda şirketi Meiji tarafından Osaka'nın Kaizuka şehrindeki bir fabrikada üretilen "Meiji Sütü" etiketli 180 mililitrelik şişelenmiş sütleri kapsıyor.

Geri çağırma duyurusu Osaka valiliği tarafından, sağlık departmanının geçtiğimiz hafta yürüttüğü rutin bir incelemenin ardından yapıldı. Geri çağrılan ürünler, son kullanma tarihi 13 Kasım olan toplam 44.577 şişeyi içeriyor.

Tespit edilen ve sulfamonometoksin adlı bir tür antibakteriyel kimyasal olan bileşenin sağlık üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığına inanılıyor. Etkilenen sütün tüketimiyle ilgili de şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmedi.

Meiji, web sitesinde etkilenen ürünler için geri ödeme yapılacağını söyledi.