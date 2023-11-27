Japonya'da İkinci Kuş Gribi Salgını Görüldü

TOKYO, 27 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın İbaraki vilayetine bağlı Kasama kentinde dezenfeksiyon işlemi yapan görevliler, 27 Kasım 2023.

Japonya Tarım Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki İbaraki vilayetinde bulunan bir kanatlı hayvan çiftliğinde son derece patojenik kuş gribi salgını görüldüğünü doğruladı. Böylece Japonya'da bu yıl içinde ikinci kuş gribi salgını görülmüş oldu. (Fotoğraf: Xinhua)