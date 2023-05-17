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Jandarma Uzman Erbaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Jandarma Uzman Erbaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kantaroğlu'nun durumunu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yapılan müdahalenin ardından Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesine sevk edilen Kantaroğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde muhafız olarak görev yapan Ömerhan Kantaroğlu (25) İlçe Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde fenalaştı.

Kantaroğlu'nun durumunu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Yapılan müdahalenin ardından Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesine sevk edilen Kantaroğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kantaroğlu'nun Bayburt Nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin Rize'de yaşadığı, nerede defnedileceğinin henüz netleştirilmediği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Sağlık

Kalp Krizi Jandarma Rize Sağlık Haberler

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