İZSU'dan Kemalpaşa'daki Şebeke Suyu İddialarına Yanıt

İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa'da şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Şebeke suyunda insan sağlığına tehdit oluşturacak herhangi bir unsur bulunamadı... Şebeke suyuna kanalizasyonun karışmasının olması fiziksel ve teknik olarak mümkün değildir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa'da şebeke suyuna kanalizasyon karıştığına, bölgede şebeke suyu kullanımından kaynaklı hastaneye başvuruların olduğuna ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"ŞEBEKE SUYUNDA İNSAN SAĞLIĞINA TEHDİT OLUŞTURACAK UNSUR BULUNAMADI"

"Kemalpaşa'da şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları üzerine kurum olarak kamuoyuna açıklama yapma gereği doğmuştur. 20.11.2023 tarihinde, ishal şikayeti ile Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne giden hastayı muayene eden doktorun, rahatsızlığın sudan kaynaklanıyor olabileceğini söylemesinin ardından sosyal medyada yayılan; Kemalpaşa'da şebeke suyu kullanımından kaynaklı, ishal, ateş ve kusma vakalarının olduğu söylentisi üzerine kurumumuz harekete geçmiştir. 21.11.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Ekipleri ilçenin merkez mahallelerinde 4 noktada şebeke klor ölçümleri yaparak mikrobiyolojik kalite parametreleri analizi yapılmak üzere numuneler almıştır. İl Halk Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldığı 4 noktaya 3 nokta daha ilave edilerek idaremiz tarafından toplam 7 noktadan da numuneler alınmış ve akredite İZSU laboratuvarımızda analizler gerçekleştirilmiştir. 8 Eylül Mahallesi Nedim Dilber Hayratı, Atatürk Mahallesi Tören Alanı, Soğukpınar Mahallesi Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 75. Yıl İlköğretim Okulu, Atatürk Mahallesi Yergediği Camii, Soğukpınar Mahallesi Camii ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Pazaryeri Çeşmelerinden alınan numunelerde klor ölçümleri İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik sınır değerleri olan 0,2 – 0,5 ppm aralığının içinde olup, mikrobiyolojik ve diğer parametreler açısından da uygun olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak alınan numunelerde insan sağlığına tehdit oluşturacak bir unsur bulunmamıştır.

"ŞEBEKE SUYUNA KANALİZASYON KARIŞMASI FİZİKSEL VE TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şebeke suyuna kanalizasyon karışması, çok nadir rastlanan bir olay olmasına rağmen ishal ve kusma vakaları görüldüğünde buna benzer söylentiler yayılmaktadır. Karışmanın şebekede olması fiziksel ve teknik olarak mümkün değildir. İçme suyu boruları basınçlı borularken kanalizasyon boruları basınçsız borulardır. İki hatta da sızma olması durumunda sızma, fizik kuralları gereği basıncın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru olacaktır. Bunun yanında, kanalizasyon boruları içme suyu borularından daha derine döşenir. Kanalizasyon hattında olacak bir sızma durumunda, atık suyun şebekeye karışması yine mümkün olmayacaktır. Bu tip iddiaların çıkarılması, toplumda paniğe sebep olmakta ve çok daha ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu tutum kurumumuz tarafından sağduyudan uzak olarak nitelendirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü sürecin takipçisi olacaktır"