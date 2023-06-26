ANKARA'da lösemi tedavisi gören ve bağışıklığının çok zayıf olması nedeniyle izole bir yaşam süren Umut Hüseyin Gürdal (4), sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli bekliyor.

İzole yaşam süren 4 yaşındaki Umut, ilik nakli bekliyor

ANKARA'da lösemi tedavisi gören ve bağışıklığının çok zayıf olması nedeniyle izole bir yaşam süren Umut Hüseyin Gürdal (4), sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli bekliyor.

Konya'da yaşayan Nesrin ve Hüseyin Gürdal çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Umut Hüseyin Gürdal'a, 2 yaşında lösemi tanısı konuldu. Umut Hüseyin, Konya'daki hastanede yaklaşık 2 yıl süren kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak hastalığı tekrar nükseden Umut Hüseyin, Ankara'ya sevk edildi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alınan Umut Hüseyin'in kemik iliği nakli olması kararlaştırıldı.

Nesrin Gürdal, oğlunun hastane içinde tedavi sürecinde uzaya olan sevgisinin geliştiğini söyleyerek, "Umut, 'Ben de uzaya gideceğim, astronot olacağım, seni de götüreceğim' diyor. Astronot, uzay terimlerini bilmesi de beni şaşırtıyor. Ben Umut'u sağlıklı bir şekilde Konya'ya götüreceğim; en önemlisi o. Oradan getirirken hasta getirdim bir daha gittiğimizde Umut'un sağlıklı olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Umut Hüseyin Gürdal'ın görüntüsü

- Anne Nesrin Gürdal ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK-Umutcan ÖREN/ANKARA,