İzmit Belediyesi Akpınar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti sunacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün psikolog ve diyetisyen hizmeti önümüzdeki günlerde Akpınar Gençlik Merkezi'nde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği ücretiz psikolog ve diyetisyen hizmetlerinin ağı genişliyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti Belsa Plaza B Blok, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nin ardından Akpınar Gençlik Merkezi'nde de vatandaşların hizmetinde olacak. Bugüne kadar kentin farklı bölgelerinde uygulanıp başarılı sonuçlar alınan ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmetinden binlerce İzmitli faydalanırken, hizmet vatandaşlardan tam not aldı. İzmit Belediyesi, Akpınar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti vermeye hazırlanıyor. - KOCAELİ