İzmit Belediyesi Akciğer Kanseri Farkındalık Semineri Düzenliyor

Spora ve sağlığa dair vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik programlarını sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle seminer düzenleyecek

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hem farkındalık yaratmak hem de halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla seminer düzenleyecek. Dünyanın ve ülkemizin büyük bir sorunu olan Akciğer Kanserinin türleri, belirtileri, tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirme yapılacak.

ETKİNLİK YARIN SAAT 10.00'DA

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu'nun gerçekleştireceği seminer 24 Kasım Cuma günü saat 10.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek farkındalık seminerine tüm halk davetli.