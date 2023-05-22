İzmirli Ayşe nine 100. yaşını sağlık ekipleriyle kutladı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 100 yaşına giren Ayşe Ayvalı'nın doğum gününü kutladı.

Ekiptekiler, İzmir'in Çiğli ilçesinde kızıyla yaşayan ve 2019'dan bu yana evde sağlık hizmeti alan, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Ayvalı için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Sağlık kontrollerini yapmak için eve giden ekip, kontrollerin ardından Ayvalı için getirdikleri pastayı kesti.

"Her zaman benim yanımdalar"

Ayşe Ayvalı, AA muhabirine, 100. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Evde sağlık ekiplerinin sürpriziyle şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getiren Ayvalı, "Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden çok memnunum. Her zaman benim yanımdalar. Bir dediğimi iki etmiyorlar." dedi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sanem Mersin de hastane olarak her zaman en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getirdi.

Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli hemşire Selcan Çağlar ise "Bir önceki ziyaretimizde bize 100 yaşına gireceğini söyledi. 'Doğum günümü kutlamayacak mısınız?' diye sordu. Bugün Ayşe teyzenin doğum gününü kutladık." ifadelerini kullandı.

"İyi ki varlar"

Ayvalı'nın kızı Fatma Birsen Ayda da sağlık ekiplerinin yaptığı doğum günü kutlamasının kendisini ve annesini çok mutlu ettiğini söyledi.

Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu anlatan Ayda, "Annemi ziyaret ediyorlar, tansiyonuna, şekerine bakıyorlar. Onların yaptığı ziyaretlerden çok memnunuz. İyi ki varlar." diye konuştu.