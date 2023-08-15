İzmir Konak'ta Hastanede Yangın Çıktı

İzmir Konak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin zemin katındaki sendika odasında bulunan klimadan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastaneden tedbiren tahliye edilen sağlık çalışanları ve vatandaşlar dumandan etkilenmedi.

İzmir Konak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin zemin katındaki sendika odasında bulunan klimandan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aynı katta bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlar dumandan etkilenmemeleri için hastaneden tedbiren tahliye edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin A Bloğunda bulunan sendika odasında meydana geldi. Odada bulunan klimadan çıkan yangını gören hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, aynı katta bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlar dumandan etkilenmemeleri için tedbiren hastaneden tahliye edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR