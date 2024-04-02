İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yapay Zeka Odaklı Girişimcilik Semineri Gerçekleştirildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu seminer gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen etkinlikte konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi, seri girişimci Farzad Naimi, yapay zekanın başta sağlıkta olmak üzere birçok sektörde değişime yol açacağını söyledi.

Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapılabildiğine dikkati çeken Naimi, "Eğer ne aradığınızı doğru bir şekilde bu beyne yüklerseniz, tam ve hatasız cevap alırsınız. Özellikle sağlık sektöründe, tanıların ve tedavilerin doğru şekilde uygulanması gibi konularda yapay zeka kişisel bir asistan gibi kullanılabilir." diye konuştu.

Naimi, yapay zekanın doğru, eksiksiz kararların alınmasında yardımcı olacağını düşündüğünü ifade ederek, bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba da yapay zekaya önem verdiklerini dile getirdi. Teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini aktaran Kubba, "Tanı ve tedavilerimizde yapay zeka desteğiyle hızlı ve doğru sonuçlar elde ediyoruz." dedi.