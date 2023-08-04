İzmir'deki Yüzme Alanları Mikrobiyolojik Açıdan Mükemmel Durumda

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Canan Kaynak, kentteki 141 yüzme alanının 15 günde bir numune alınarak denetlendiğini belirterek, tüm suların mikrobiyolojik açıdan 'mükemmel' seviyede olduğunu söyledi. Öte yandan Uzm. Dr. Kaynak, son dönemde tartışılan zührevi hastalıkların deniz yoluyla bulaşma riskine değinerek, böyle bir riskin söz konusu olmadığının altını çizdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Canan Kaynak, kentteki yüzme alanlarının denetimi ve denetim sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı. İzmir ilinde yer alan 141 yüzme alanından 15 günde bir numune alındığını ve sonuçların Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayınlandığını belirten Uzm. Dr. Kaynak, yapılan değerlendirmeler sonucunda İzmir'deki tüm suların mikrobiyolojik açıdan 'mükemmel' seviyede olduğunu dile getirdi. Yüzme alanlarının tamamının Sağlık Bakanlığı kontrolü altında olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaynak, "Denetimlerini bizler yürütüyoruz. Sezon boyunca 15 günde bir yüzme alanlarımızdan numune alıyoruz ve bunlar Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayınlanıyor. Plajlarımızın özelliklerinden tüm analiz sonuçlarına kadar hepsi bu sistemde görülebilir. Suyun yapısında mikrobiyolojik iki parametreye bakıyoruz. Bunlar eğer varsa bu suya bir karışım olduğunu düşünerek kullanımını durdurup gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruzö dedi.

'MÜKEMMEL SINIFTA YER ALIYOR'

Yüzme alanlarının su kalitesi değerlendirmelerinin tek bir yılı baz alarak değil, dört yıl geriden yapıldığını belirten Uzm. Dr. Kaynak, "Bu değerlendirme sonucunda İzmir'deki yüzme alanlarının tümü 'mükemmel' sınıfında yer alıyor. Zayıf, yeterli, iyi ve mükemmel olmak üzere dört sınıf mevcut. Bizim tüm sularımız mikrobiyolojik yönden mükemmel durumda. Ticari tüm havuzlardan faal oldukları süre boyunca ayda bir numune alımı yapıyoruz. Dezenfektanlarının düzeyini ölçüyoruz. Numune alımı sırasında havuzun ve alanının teknik ve hijyenik yönden değerlendirmelerini yapıyoruz. Sadece suyun değil havuz kenarında insan sağlığını etkileyebilecek diğer fiziksel koşulların da değerlendirmesini yapıyoruz" diye konuştu. Öte yandan son dönemde gündeme gelen deniz yoluyla zührevi hastalıkların bulaşma riskine ilişkinde bilgi veren Uzm. Dr. Kaynak, "Zührevi hastalıklar adı üzerinde cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Bunlar deniz kaynaklı ya da denize girmekle bulaşma yöntemi olan hastalıklar değil" dedi.