İzmir'de vücut geliştirme ve cinsel sağlık ürünü kaçakçılarına operasyon

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda vücut geliştirme ve cinsel sağlık ürünü kaçakçılarına yönelik 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir'de vücut geliştirme ve cinsel sağlık ürünü kaçakçılarına yönelik operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, kaçak şekilde üretilip depolanan ürünleri piyasaya sürmek isteyen şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce 19 ilçede 50 ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 49 bin 586 vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, 1832 paket performans artırıcı macun, 828 cinsel sağlık ürünü ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 115 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 bin 100 kaçak sigara, 385 kilogram kaçak tütün, 50 elektronik sigara, 15 sigara dolum makinesi ve kompresör, 12 paket pipo tütünü, 20 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, 3 şişe içki aroması da bulundu.

Operasyonda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.