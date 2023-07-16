İzmir'de Temizlik Yaparken Düşen Kadın Tedavi Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde temizlik yaparken 3. kattan düşen bir kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde temizlik yaparken 3. kattan düşen kadın tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Serap A. (36) camları silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Serap A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.