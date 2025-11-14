İzmir'de Online Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti Başladı

İzmir'de sigarayı bırakmak isteyen kişiler, Sağlık Bakanlığının başlattığı "Online Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti" sayesinde internet üzerinden destek alma imkanı buluyor.

Uygulama sayesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden "Sigara Bırakma Online" başvurusu yapanlar, randevu aldıkları saatlerde çevrimiçi ortamda hekimlerle görüşme imkanı buluyor.

Bu hizmet kapsamında, sigarayı bırakmak isteyen kişiler, doktorlarla sesli ve görüntülü olarak görüşerek, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyor.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, AA muhabirine, kent genelinde 37 sigara bırakma polikliniğinin bulunduğunu, bu yıl 19 bin 477 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik daha hızlı hizmet vermek için "Online Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti" vermeye başladığını anlatan Kul, "Vatandaşlar verilen hizmetten memnun. Vatandaşımızın 'Ben sigara bırakmak istiyorum. Fakat hastaneye gidemiyorum.' gibi birtakım serzenişleri olabilir ama online görüşerek sigara bıraktırma faaliyeti önemli ölçüde vatandaşımıza hız ve etkinlik kazandıracaktır diye düşünüyorum." dedi

Kul, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için kent genelindeki sigara bıraktırma polikliniklerinin sayısını artıracaklarını aktardı.

Aliağa Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Online Sigara Bırakma Polikliniğinden yararlanan Caner Ercan da yıllardır sigarayı bırakmak istediğini, hastaneye gitmek için zaman ayıramadığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini aktardı.

Sigarayı bırakmayı çok istediğini anlatan Ercan, "Devletin ilaç desteği ve bu yeni hizmetlerle birlikte inanıyorum ki daha çok insan sigaradan kurtulur." diye konuştu.