İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde turizm merkezlerinde trafik kazalarına karşı acil müdahale birimi oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı, Çeşme, Urla ve Seferihisar gibi turizm merkezlerinde meydana gelebilecek trafik kazalarına karşı İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde acil müdahale birimi oluşturdu. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ali Özbudak, acil müdahale biriminde helikopter ambulans, UMKE, motorize ekipler ve ambulansların hazır tutulacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı tatilinde Çeşme, Urla ve Seferihisar gibi turizm merkezlerinde meydana gelebilecek trafik kazalarına karşı İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde acil müdahale birimi oluşturuldu.

Kahramandere mevkisindeki acil müdahale biriminde gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ali Özbudak, Bakanlığın 3 ilde pilot uyguladığı projeyle trafik kazası sonrası yaralanmalara hızlı müdahale edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Acil müdahale biriminde helikopter ambulans, UMKE, motorize ekipler ve ambulansların hazır tutulacağını belirten Özbudak, "Bulunduğumuz yer Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun ve Güzelbahçe ilçelerinin tam ortasındaki kavşak noktasıdır. Vatandaşlarımızın tatil için tercih ettiği bir bölge olduğu için trafik kazalarının oluşma sıklığı artacaktır. Vakalara acil müdahale edebilmek için ilave tedbirler aldık." dedi.

Helikopter ambulansın özellikle trafik yoğunluğunun bulunduğu ve karadan ulaşımda güçlük çekilen bölgelerde kullanılacağını dile getiren Özbudak, motosikletli ekiplerin de plajlar ve sahillerin yanı sıra ilk müdahalede etkin kullanılabileceğini sözlerine ekledi.