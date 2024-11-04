İzmir'de Glutensiz Makarna Şenliği Düzenlendi

İZMİR Glutensiz ve Organik Yasam Derneği'nin 2'ncisini düzenlediği makarna şenliğinde, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan glutene karşı hassasiyet ile gelişen emilim bozukluğu olarak bilinen çölyak hastası çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda glutensiz ürünler satan bir bakliyat dükkanının ev sahipliğinde buluşan çölyaklılar toplumdaki farkındalığın artması için çağrı yaptı.

İzmir Glutensiz ve Organik Yasam Derneği'nin 2'nci Makarna Şenliği, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yapıldı. Etkinlik glutene karşı hassasiyet ile gelişen emilim bozukluğu olarak bilinen çölyak hastası çocuklar ve aileleri bir araya getirdi. Etkinlikte çölyak hastalığına farkındalık çağrısında bunuldu. Etkinliğe katılanlar, ikram edilen glutensiz makarnanın tadını çıkardı.

İzmir Glutensiz Organik Yaşam Derneği Başkanı Erkan Canoğlu, oğlu Meriç Canoğlu'na (8) 2019 yılında çölyak tanısı kurulmasının ardından dernek kurmaya karar verdi. Çölyak hastalarının glutensiz gıdalara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığını ifade eden Canoğlu, "Benim oğluma tanı aldığımızda çölyak hastalarının yaşadığı problemleri gördük. Bunun içinde 2022 yılında bu derneği kurduk. Çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntıları dile getiriyoruz. Toplumsal platformlarda derneğimizin adını duyuruyoruz. Glutensiz ürünlere ulaşmak her geçen gün kolaylaşsa da neticede zor. Çünkü glutenli beslenen bireyler gibi her yerde beslenemiyorsunuz. Dışarda yemek yemek ve sosyalleşmek zor. Okul ya da iş yaşamında glutensiz gıdalar yaygınlaşamadı. Ümit ederiz ki daha fazla duyulur. Derneği kurduğumuzda insanları bir araya getirip sosyalleştirmek istedik. Firmalar ile glutensiz beslenen kişilerin buluşmasını sağlıyoruz" dedi.

'YAYGIN BİR HASTALIK AMA İNSANLAR HALA BİLMİYOR'

Tanı aldıktan sonra diyetine uyumlu beslenen Meriç'in annesi Selin Canoğlu (35) da "5,5 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Onun gibi çocuklar gelsin diye etkinlikler düzenliyoruz. Bir doğum gününe gittiğimizde gitmeden önce menüde ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Çok yaygın bir hastalık ama insanlar hala bilmiyor. Kilo almıyor çocuk ama herkese çölyaklı olduğunu söyleyemiyoruz. Meriç diyetin dışına pek çıkmıyor, dikkat ediyor. Çapraz bulaşa maruz kaldığında bile şiddetli karın ağrısı oluyor. Kimi zaman da ishal oluyor. O yüzden diyeti bozmuyoruz. Biz evde de onun gibi besleniyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜN MARKETLERE GLUTENSİZ ÜRÜNLER GETİRİLSİN'

Selim Diniz İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Meriç Canoğlu da şunları söyledi:

"3 yaşında tanı aldım. Glutensiz besleniyorum. Yediğim güzel şeyler var ama bütün marketlerde glutensiz ürünler satılmasını istiyorum. Babam çikolata getirtiyor. Onları yiyorum okulda. Arkadaşlarım bana bir şey uzattığında 'istemiyorum' diyorum. İllaki çölyaklı olduğumu söylemiyorum. Teşekkür ederim, diyorum ve almıyorum."

'HERKES YERKEN BENİM KIZIM YİYEMİYOR'

Kızı Defne Aydın'ın (8) çölyaklı olduğunu belirten baba Halil Aydın da "Edirne'de yaşıyorduk. 2 yaşında kızıma tanı konuldu. 6-7 senedir alıştık. Ama Edirne'de şartlar biraz daha kısıtlıydı, İzmir'e geldik. Bu etkinlikler Edirne'de yok. Çok mutlu olduk. Okuldaki veliler Defne'nin durumunun farkında olmadığı için börek, çörek getirebiliyorlar. Sınıfta dağıtıyorlar. Öncesinden bilgi verseler biz de tedarikli oluruz. Ama herkes yerken benim kızım yiyemiyor" ifadelerini kullandı.

'BİZE 'İYİ Kİ VARSINIZ' DİYORLAR'

İzmir'de bakliyat, baharat, makarna ve un ürünleri satan Arzu Tabak, firma olarak kar amacı gitmeden glutensiz ürünlerle beslenen kişilere hizmet ettiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bir gün bir müşterimiz dükkana geldi. Çölyak hastasıydı, sadece glutensiz besleniyordu. Geldiğinde çok aç olduğunu söyledi ve ağlamaya başladı. Biz de çok etkilendik ve bunun bir sosyal sorumluluk projesi olması gerektiğini düşündük. Bizler kafeye gidince istediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz, bir yokluk yaşamıyoruz. Glutensiz ürünün simidi, ekmeği, baklavası var. Tatlı tuzlu aradıkları her şeyi bulundurmaya çalışıyoruz. Dernekle kol kola bu aktiviteleri yapıyoruz. Bize 'İyi ki varsınız' diyorlar. Daha önce hiçbir müşteriden bu sözü duymamıştım."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)