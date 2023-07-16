İzmir'de gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk tahliye edildi
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan bir çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İzmir'de gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Halil Şahin - Sağlık