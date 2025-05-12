İzmir'de Ebelere Normal Doğum Eğitimi

İzmir'de, kamu hastanelerinde çalışan ebelere yönelik normal doğum süreçlerinde bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından "Normal Doğum Eylem Planı" ve "Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi" çalışmaları kapsamında kamu hastaneleri için hazırlanan eğitimlerin ilki İzmir Şehir Hastanesinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Program Koordinatörü ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar da 5 gün süren eğitimlerde "Anne Dostu" uygulamalara ilişkin geniş bir içerikte verildiğini kaydetti.

Soğukpınar, kamu hastanelerinde çalışan ebelerin doğum salonu ünitesindeki görevlerinde daha güvenli, kanıta dayalı ve anne-bebek sağlığını önceleyen uygulamaları benimsemelerini hedeflediklerini vurguladı.