İzmir'de doğumsal diyafram hernisi olan bebek sağlığına kavuştu

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumsal diyafram hernisi tespit edilen Mehmet Adar İde, uygulanan tedaviler sonucu sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

İzmir'de bağırsakları göğüs kafesinde dünyaya gelen bebek, uygulanan tedavilerle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 26 yaşındaki Hilal İde'nin ikinci gebeliğinde dünyaya gelen Mehmet Adar İde'de, "doğumsal diyafram hernisi" tespit edildi.

Doktorların radyolojik değerlendirmelerinin sonucunda bebeğin bağırsakların sol göğüs kafesi içinde olduğu belirlendi.

Yapay solunum desteği sağlanan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. ???????

Birçok girişimsel ve medikal tedavinin ardından Mehmet bebek sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Olukman, doğumsal diyafram hernisinin, anne karnındaki gelişimin erken evrelerinde diyafram kasında oluşan bir delik nedeniyle karın içi organların göğüs kafesine doğru yer değiştirdiği bir durum olduğunu belirtti.

Hastalığın bebeklerin akciğerlerinin gelişmesini ve büyümesini engellediğini aktaran Olukman, şunları kaydetti:

"Diyafram hernisi, nadir görülen bir doğumsal anormalliktir ve genellikle ultrason ile gebeliğin 18. haftasında tespit edilebilir. Tedavide, solunum desteği ve cerrahi müdahale gereklidir. Mehmet bebeğin hikayesi, uzman doktorlar, hemşireler ve yoğun bakım ekibinin özverili çalışmasıyla olumlu sonuçlandı. Bu tür durumlarda erken tanı, profesyonel bakım ve cerrahi müdahale hayati öneme sahiptir. Gelişen teknikler ve sağlık altyapısıyla birlikte diyafram hernisi olan bebeklerin hayatta kalma oranı artmaktadır."

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Hilmican Ulman ve Opr. Dr. Asya Eylem Boztaş Demir de gelişen tıp teknikleri, erken tanı imkanları ve etkili cerrahi müdahaleler sayesinde bebeklerin yaşamının kurtarılabildiğini ve sağlıklı bir şekilde taburcu edilebildiğini ifade etti.

"Taburcu olacağımız için çok mutluyuz"

Anne Hilal İde de bebeğinin doğumdan 10 dakika sonra nefes almamaya başladığını anlattı.

Çekilen akciğer filminde hastalığın teşhisinin yapıldığını belirten anne İde, "Çocuğumun kalbi sağ tarafta, bağırsakları akciğerin yukarısına çıkmış. Bebeğimizin ameliyatı üç saate yakın sürdü. 25 gün boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım Üniversitesinde tedavimiz yapıldı. Hastanede görev yapan tüm çalışanların yaklaşımı çok iyiydi. Bu zorlu süreçte beni hep bilgilendirdiler. Çok şükür oğlumuzun sağlığına kavuşması için dua ettik ve Allah bize yardım etti. Taburcu olacağımız için çok mutluyuz." dedi.