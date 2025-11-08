İzmir'de Çapraz Böbrek Nakli ile Üç Hasta Sağlığına Kavuştu

İzmir'de kadavradan uygun böbrek bekleyen, kan uyuşmazlığı nedeniyle de akrabalarından organ bağışı alamayan 3 hasta, birbirlerinin yakınlarından alınan organların nakledilmesiyle sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki İpek Yıldırım'a yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Diyaliz tedavisi gören Yıldırım'a eşi Hikmet Yıldırım böbreğini vermek istese de doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapılamadı.

Beydağ ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki İlhan Kaz da 25 yıl önce böbreğinde kitlenin tespit edilmesinin ardından yapılan ameliyatla bir böbreği alındı.

Hayatını tek böbrekle sürdüren Kaz'a 1 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Nakil listesine alınan Kaz'a eşi Nurgül Kaz, organını vermek istese de doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapılamadı.

Ayağında şişkinlik şikayetiyle 1,5 yıl önce hastaneye başvuran 22 yaşındaki Sergen Çağlı'ya ise yapılan tetkiklerinde böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Diyaliz tedavisi gören Çağlı'ya halası Filiz Gürsol böbreğini vermek istese de kan uyumsuzluğu engel olarak karşılarına çıktı.

3 ayrı ameliyathanede yaklaşık 10 saat mesai

Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'ne başvuran 3 hastaya Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar tarafından çapraz nakil yöntemi önerildi.

Etik kurul onayıyla gönüllü vericilerin böbreklerinin karşı ailedeki hastalara uygunluğu tetkik edildi.

Sergen Çağlı'nın halası Filiz Gürsol'un böbreğinin İpek Yıldırım'a, Hikmet Yıldırım'ın böbreğinin İlhan Kaz'a, Nurgül Kaz'ın böbreğinin ise Sergen Çağlı'ya nakledilmesinin uygun olduğu belirlendi.

Nakiller için 30 sağlık çalışanı, geçen ay 3 ayrı ameliyathanede yaklaşık 10 saat boyunca mesai harcadı.

"Bana yeni bir hayat verdi"

İpek Yıldırım, AA muhabirine, diyaliz tedavisi nedeniyle yaşam konforunun her geçen yıl azaldığını, eşi Hikmet Yıldırım'ın bu süreçte hep yanında olduğunu söyledi.

Nakil öncesi hastanede Filiz Gürsol ile tanıştığı anı unutamadığını anlatan Yıldırım, "Çapraz nakil olmamıza karar verildi. Onunla böbrek kardeşi oldum, çok mutluyum. Allah razı olsun. Bana yeni bir hayat verdi. Doktoruma da çok teşekkür ederim." dedi.

Filiz Gürsol da yeğeni Sergen Çağlı'nın yaşadığı böbrek yetmezliği nedeniyle çok üzüldüğünü, onun sağlığına kavuşması için elinden ne gelirse yaptığını anlattı.

"Organ bağışçısı olmaktan kimse korkmasın"

Sergen Çağlı da diyaliz tedavisi nedeniyle sosyal hayatının kalmadığını, halasının fedakarlığı sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Nakil ameliyatının ardından hayatının tamamen değiştiğini vurgulayan Çağlı, "Hem halama hem de bana böbreğini veren Nurgül Kaz'a çok teşekkür ederim. Organ nakli bekleyen hastalar umutlarını kaybetmesinler. Biz bir aile gibi olduk. Şimdi ikimizde de aynı böbrek var. Böbrek kardeşi olduk." ifadelerini kullandı.

Nurgül Kaz da eşi Hikmet Kaz ile 32 yıllık evli olduklarını, ona yeni bir yaşam vermek için hiç düşünmeden böbreğini vermeye karar verdiğini aktardı.

Eşine böbrek veremeyeceğini öğrendiğinde Tatar'dan gelen çapraz nakil önerisini hemen kabul ettiğini aktaran Kaz, şunları kaydetti:

"Hiç tanımadığımız bir insana can olmak çok güzel. Hem hayat kurtarıyorsunuz, hem de insanın oğlu gibi duygusal bağ kuruluyor. Sergen'i ilk gördüğümde 'çok gençmiş' dedim. Oğlum gibi gördüm. Eşimden dolayı yaşadığı sıkıntıları biliyordum. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak. Organ bağışçısı olmaktan kimse korkmasın. Güzel bir duygu. Doku ve kan uyumu olmayabilir ama çapraz nakille herkese ulaşılabilir."

"3 aile yeni bir hayata başladı"

Metin Yıldırım da eşi İpek Yıldırım'ın yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu, çapraz nakille böbreğini verdiği İlhan Kaz ile ameliyattan sonra abi-kardeş gibi olduklarını aktardı.

İlhan Kaz ise hastalık sürecinde eşi Nurgül Kaz'ın kendisine hep destek olduğunu belirterek, "Hepimiz için iyi oldu. 3 aile yeni bir hayata başladı. Yeniden doğduk desek olacak. Gayet iyiyim, herhangi bir sıkıntımız yok. Normal hayatımıza döndük. Eşim çok fedakarlık yaptı. Hiç düşünmeden karar verdi. Hemen veririm dedi. Herkes fedakarlık yapabilir. Korkacak endişelenecek bir şey yok." dedi.

Prof. Dr. Erhan Tatar da aileler arasında nakil sürecinin planlanmasının 3 ay sürdüğünü ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.