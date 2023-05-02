İzmir'de bebek arabasıyla kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde Suriye uyruklu İman Muhaybid'in (36) bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı kazada ölen 2 yaşındaki oğlu Cud Massini Muhaybid, toprağa verildi. Yaralanan İman Muhaybid'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi önünde meydana geldi. N.E. yönetimindeki 45 FP 662 plakalı otomobil, bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Muhaybid'e çarptı. Kazada anne ile bebek arabasındaki oğlu Cud Massini metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen anne ile oğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cud Massini, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne İman Muhaybid'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Cud Massini'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cud Massini'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Cud Massini, yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.E., adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.