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İzmir'de 'Başka Sen Yok' Sempozyumu: Bağımlılık Farkındalığı Artırılıyor

İzmir'de 'Başka Sen Yok' Sempozyumu: Bağımlılık Farkındalığı Artırılıyor
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İzmir'de gerçekleştirilen 'Başka Sen Yok' temalı Bağımlılık Farkındalık Sempozyumu'nda, bağımlılıkla mücadeleye yönelik çeşitli oturumlar yapıldı ve toplum sağlığını koruma amaçları vurgulandı.

İzmir'de "Başka Sen Yok" sloganıyla Bağımlılık Farkındalık Sempozyumu gerçekleştirildi.

Yeşilay İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğindeki sempozyumun açılışında konuşan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, sempozyumla bağımlılığa karşı farklı bakış açışı kazandırılmak istendiğini belirtti.

Şahiner, bağımlılıkla mücadeleye yönelik girişimleri sürdüreceklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Burak Öztop da toplum sağlığını korumak, bireylere destek olmak ve geleceği tehdit eden sorunla ilgili kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dilek Takımcı ise sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için çocuklara ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sempozyumda tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıkları konularında oturumlar yapıldı.???????

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Sağlık
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