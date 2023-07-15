İzmir'de Atla Terapi Merkezi Engelli Çocukların Gelişimine Katkı Sağlıyor

İzmir'de özel yetiştirilmiş atlar ve uzman ekip eşliğinde uygulanan terapatik binişler, fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Şirinyer Hipodromu'nda engellilere ücretsiz hizmet veren Türkiye Jokey Kulübü Atla Terapi Merkezi, çocukların yaşam kalitesini artırıyor.

İzmir'de özel yetiştirilmiş atlar ve uzman ekip eşliğinde uygulanan terapatik binişler, fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Şirinyer Hipodromu'nda engellilere ücretsiz hizmet veren Türkiye Jokey Kulübü Atla Terapi Merkezi, çocukların yaşam kalitesini artırıyor.

Merkezde görevli fizyoterapist Ayşe Akkuş, AA muhabirine, psikiyatrik, zihinsel ve fiziksel rahatsızlıkları bulunan engellilere hizmet sunmak için 11 cins at kullanıldığını söyledi.

Hayvan destekli terapide inek, kedi, köpek, keçi, at ile yunus balıklarının da kullanıldığını anlatan Akkuş, bunlar arasında insanları duygusal olarak en iyi hisseden ve onlara uyum sağlayanın ise atlar olduğunu belirtti.

Akkuş, çocukların alışma sürecine küçük ve uysal atlarla başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yürüyemeyen çocuklar ilk adımlarını atlarla atmaya başlıyor, konuşamayan çocuklarımızın ilk sözcükleri 'at' veya onlara verdiğimiz isimler oluyor. Davranış problemleri ve agresiflik bulunan çocuklarımızda çalışmalar sonrasında düzelmeler görüyoruz. Günlük yaşantısında daha bağımsız yaşamaya başlıyorlar. Bu, tamamen çocuğa uyarlanan bir terapi modeli ve neye ihtiyacı varsa onlarla güzel ilerlemeler kaydediyoruz."

"6 yılda 1200 engelliye hizmet verdik"

Akkuş, terapi için özel karaktere sahip, uysal ve insanlarla iletişime açık atların seçildiğini, hayvanların eğitimden geçirildikten sonra engellilerle bir araya getirildiğini kaydetti.

Çocuklara ve yetişkinlere at sevgisini aşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Akkuş, "Yaklaşık 6 yılda 1200 engelliye burada hizmet verdik. Seans olarak ise 17 bin terapatik biniş gerçekleştirildik. Tek hizmetimiz engelli çocuklarla değil, aynı zamanda yarış günlerinde de halka açık hizmet veriyoruz. Halka açık günlerde de yaklaşık 30 bin çocuk ve yetişkini atlarla tanıştırdık." dedi.

"İyi ki getirmişim"

Çocuğunu merkeze getiren Yeliz Temel ise otizm teşhisi konulan oğlu Çınar'ın yürümede zorluk çekmesi nedeniyle buradaki hizmetten faydalandıklarını söyledi.

Oğlunun şimdi daha iyi yürümeye başladığını belirten Temel, "Hayatımız daha kolaylaştı, inşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz. Toplu taşıma aracına binemiyordu, kalabalıktan, ağaçlardan korkardık, bebek arabasını bırakamıyorduk, bütün korkularımızı aştık. Bebek arabasını bıraktı, nasıl olduğunu bile anlamadık. Etrafımdan atla terapiyi hep duyardım, iyi ki getirmişim." ifadelerini kullandı.

Serebral palsi ve epilepsi teşhisi konulan 9 yaşındaki Muhammed Abdullah Taçyıldız'ın annesi Halime Karakaya da 5 yıldır atla terapi aldıklarını dile getirerek, "Terapiye başladıktan sonra konuşması düzeldi çünkü atları çok seviyor. Keşke haftada en az 2 gün olsa da gelebilsek." diye konuştu.

Down sendromlu ve kalp rahatsızlığı olan 6 yaşındaki Elif'in annesi Nursel Özay ise 3 yıldır merkeze geldiklerini kaydetti.

Merkezdeki eğitimden çok memnun olduklarını vurgulayan Özay, "Oturmamız, yürümemiz daha dengeli, kendine güveni daha güzel. Düştüğü zaman kendini toparlayabilir. Algısı çok güzel açıldı. Öğrenmesi kolaylaştı. Atları çok seviyoruz. Aileler muhakkak gelsin. Bu eğitimler çok önemli." dedi.