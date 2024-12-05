Üye Girişi
Haberler
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti

Telsizin markasını görenler bir daha baktı! Muhalifler son zaferini böyle duyurdu
Cep telefonu alacaklar dikkat: Taksit sayısı değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti

İzmir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kampanyası Tanıtıldı

İzmir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kampanyası Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' sloganıyla düzenlenen kampanya, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla tanıtıldı. İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, ambulansın geçiş önceliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, kent genelinde 122 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 170 ambulans ve 1600 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Öztop, acil müdahale gerektiren durumlarda trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesinin önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 ay devam edecek olan bu kampanyanın kentimizde tanıtımını yapıyoruz. Ambulans sirenin çaldığını ve tepe lambasının yandığını gören sürücüler, emniyet şeridinin olmadığı bölünmüş veya tek yönlü kara yollarında, tek şeritli yolda aracını şeridin sağına, iki şeritli yolda sağ şeritteki aracını şeridin sağına, sol şeritteki aracını şeridin soluna, üç ve daha fazla şeritli yolda en sol şeritte bulunan aracını şeridin soluna, diğer şeritlerdeki araçlar ise şeridin sağına yanaştıracak. Emniyet şeridinin olmadığı iki yönlü kara yolunda ise araçları gidiş yönüne göre, şeridin sağına yanaştırarak fermuar sistemiyle acil geçiş koridoru oluşturabilirler."

İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan da 12 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı? Cep telefonu kaç taksit oldu? Firmino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Bournemouth Tottenham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Emre Kongar Tele1 den ayrıldı mı, Emre Kongar neden yok? Fulham Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fulham Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.