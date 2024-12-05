İzmir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kampanyası Tanıtıldı

İzmir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, kent genelinde 122 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 170 ambulans ve 1600 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Öztop, acil müdahale gerektiren durumlarda trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesinin önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 ay devam edecek olan bu kampanyanın kentimizde tanıtımını yapıyoruz. Ambulans sirenin çaldığını ve tepe lambasının yandığını gören sürücüler, emniyet şeridinin olmadığı bölünmüş veya tek yönlü kara yollarında, tek şeritli yolda aracını şeridin sağına, iki şeritli yolda sağ şeritteki aracını şeridin sağına, sol şeritteki aracını şeridin soluna, üç ve daha fazla şeritli yolda en sol şeritte bulunan aracını şeridin soluna, diğer şeritlerdeki araçlar ise şeridin sağına yanaştıracak. Emniyet şeridinin olmadığı iki yönlü kara yolunda ise araçları gidiş yönüne göre, şeridin sağına yanaştırarak fermuar sistemiyle acil geçiş koridoru oluşturabilirler."

İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan da 12 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı.