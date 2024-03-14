Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

Güncelleme:

İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, İzmir Tabip Odası üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin fedakarlıklarını vurguladı ve Atatürk'ün sağlık devrimini sürdüreceklerini belirtti. Törenin ardından hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.

İzmir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Tabip Odası üyeleri, Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin, sağlık personelinin fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ücretsiz, kaliteli, yeterli ve bilimsel bir sağlık hizmetine kavuşulması için gösterdiği yolda yılmadan devam edeceklerini ifade eden Kaynak, başlattığı sağlık devrimini sürdüreceklerini kaydetti.

Törenin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi temsilcileriyle beraber hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Sağlık

İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak Tıp Bayramı 14 Mart İzmir Tören Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title