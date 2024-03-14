İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

İzmir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Tabip Odası üyeleri, Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin, sağlık personelinin fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ücretsiz, kaliteli, yeterli ve bilimsel bir sağlık hizmetine kavuşulması için gösterdiği yolda yılmadan devam edeceklerini ifade eden Kaynak, başlattığı sağlık devrimini sürdüreceklerini kaydetti.

Törenin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi temsilcileriyle beraber hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.