İzmir'de 117 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
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İzmir'de bir depoda yapılan aramada 117 bin adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
İzmir'de 117 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
İZMİR - İzmir'de bir depoda 117 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Bornova ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoda gerçekleştirilen aramada, 117 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık