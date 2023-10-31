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İzmir'de 117 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir'de bir depoda yapılan aramada 117 bin adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.