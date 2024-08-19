İzmir'de 10 Yıldır Tükürük Bezi İltihabıyla Mücadele Eden Hastaya Kortizon Tedavisi

İzmir'de 10 yıldır tükürük bezi iltihabıyla mücadele eden Tahsin Çiftçi, kortizon tedavisi ile sağlına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 yıldır tükürük bezi iltihabı hastalığı nedeniyle sorunlar yaşayan Tahsin Çiftçi, hastaneye başvurdu.

Çiftçi'nin tedavisine başlayan İEÜ Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, literatürde benzer hastalığa çok sık rastlanılmamasından dolayı tükürük bezi iltihabı tekrarlayan hastalara yapılan tedavileri araştırdı.

Tarhan, çalışmalarını tamamlamasının ardından hastanın tükürük bezlerine, katater yolu ile kortizon enjeksiyonu uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, Çiftçi'nin tedavi süreci boyunca birçok kez ameliyat olduğunu belirterek, "Koyulaşmış tükürük bezi mukozaları tükürük salgısı ile tıkanıyor ve bu tıkanıklık ağrı yapıyor. Bu da iltihabı tetikliyor, vücuda ateş yapıyor. Tükürük bezlerine katater yolu ile kortizon enjeksiyonu yaptık. Kendisi ilk dozdan sonra rahatladığını ifade etti." şeklinde konuştu.

Sabahları yorgun uyanıp, ateş problemi ile karşılaştığını aktaran Çiftçi ise, tedavisinin ardından sorunlarının kalmadığını, ilk dozdan sonra rahatladığını kaydetti.