Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 10 Yıldır Tükürük Bezi İltihabıyla Mücadele Eden Hastaya Kortizon Tedavisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 10 yıldır tükürük bezi iltihabıyla mücadele eden Tahsin Çiftçi, İEÜ Medical Point Hastanesi'nde yapılan kortizon tedavisi ile sağlığına kavuştu. Çiftçi'nin tedavisini gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, tükürük bezlerine katater yolu ile kortizon enjeksiyonu uyguladıklarını belirtti.

İzmir'de 10 yıldır tükürük bezi iltihabıyla mücadele eden Tahsin Çiftçi, kortizon tedavisi ile sağlına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 yıldır tükürük bezi iltihabı hastalığı nedeniyle sorunlar yaşayan Tahsin Çiftçi, hastaneye başvurdu.

Çiftçi'nin tedavisine başlayan İEÜ Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, literatürde benzer hastalığa çok sık rastlanılmamasından dolayı tükürük bezi iltihabı tekrarlayan hastalara yapılan tedavileri araştırdı.

Tarhan, çalışmalarını tamamlamasının ardından hastanın tükürük bezlerine, katater yolu ile kortizon enjeksiyonu uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, Çiftçi'nin tedavi süreci boyunca birçok kez ameliyat olduğunu belirterek, "Koyulaşmış tükürük bezi mukozaları tükürük salgısı ile tıkanıyor ve bu tıkanıklık ağrı yapıyor. Bu da iltihabı tetikliyor, vücuda ateş yapıyor. Tükürük bezlerine katater yolu ile kortizon enjeksiyonu yaptık. Kendisi ilk dozdan sonra rahatladığını ifade etti." şeklinde konuştu.

Sabahları yorgun uyanıp, ateş problemi ile karşılaştığını aktaran Çiftçi ise, tedavisinin ardından sorunlarının kalmadığını, ilk dozdan sonra rahatladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sağlık

izmir Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title