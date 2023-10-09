İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yemekten Kurt Çıktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personele verilen yemeğin görselini paylaşarak yemekten kurt çıktığını bildirdi. Sendikanın iş yeri temsilcisi Ayşe Tabakoğlu, yemekhanelerin özelleştirilmesiyle birlikte yemeklerin miktarında ve kalitesinde azalma olduğunu ve kötü yabancı cisimlerin çıkmaya başladığını belirtti.

KERİM UĞUR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personele verilen yemeğin görselini paylaşarak yemekten kurt çıktığını bildirdi. Sendikanın iş yeri temsilcisi Ayşe Tabakoğlu, "Yemekhanelerin şirketlere devredilmesiyle birlikte kar amacı güden şirketler hem yemeğin miktarında hem kalitesinde azaltmaya gittiler. İnsanlarımız, çalışanlarımız doymamaya ve yemeklerimizde de kötü yabancı cisimler çıkmaya başladı" dedi.

İzmir'de geçen günlerde yemekhanelerde çıkan yemekleri simit ayran dağıtarak protesto eden SES İzmir Şubesi, bugün Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personele verilen yemekten çıkan kurdun görselini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. SES İzmir Şubesi, konuyla ilgili tutanağın tutulduğunu ve hastane yönetimine durumun bildirildiğini açıkladı.

"YEMEKHANE ÖZELLEŞTİRİLDİKTEN SONRA İNSANLARIMIZ, ÇALIŞANLARIMIZ DOYMAMAYA VE YEMEKLERİMİZDE DE KÖTÜ YABANCI CİSİMLER ÇIKMAYA BAŞLADI"

ANKA Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yapan SES İzmir Şubesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcisi Ayşe Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Hastanemizde çalışanlar ve hasta yakınları olmak üzere 5 bin kişi yemek yemekte, ben de bu hastanenin eski bir çalışanıyım. 29 yıldır bu hastanedeyim ilk yıllarda yemekhanemizde özel şirket yoktu. Yemekleri kendi çalışanlarımız yapıyordu ve adeta bir bol kepçe lokantası gibiydi. Temiz sağlıklı yemekler yerdik. Yemekhane şirketlere devredildi. Şirketlere devredilmesiyle birlikte kar amacı güden şirketler hem yemeğin miktarında hem kalitesinde azaltmaya gittiler tabii ki. Yani insanlarımız, çalışanlarımız doymamaya ve yemeklerimizde de kötü yabancı cisimler çıkmaya başladı. Bugün de nitekim yemeğe gittiğimde pilavın içinde kurt gördüm. Daha önceler de de görülürdü ama bir hafta öncesinde biz SES olarak boykotla bu yemekhane şirketini uyardığımız ve de bir gün yemeğe gitmediğimiz için bugün görmüş olduğum kurt beni daha çok etkiledi. Çünkü şirketin bu konuda kendini toparlamadığını gördüm. Bu nedenle fotoğraflarını çekip tutanağımı tutup evrak kayıttan geçirip resmi işleme soktum. Üstelik de yemeğimi de alıp yemekhaneden sorumlu müdürlere gittim. Onlara gösterdim. Dün de bir tweet eylemi olduğu için oradan da haberdar olan müdürlerimiz. Onlar da incelediler sendika olarak bu işi takip edeceğimizi, bu işin peşinde olduğumuzu onlara tekrar ilettim"