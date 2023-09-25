İyilik Sağlık Derneği Pakistan'da Mülteci Kampı ve Yetimhanede Sağlık Taraması Yapacak

İyilik Sağlık Derneği ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonu kapsamında Pakistan'ın Haripur kentine hareket etti. Dernek, mülteci kampı ve yetimhanede sağlık taraması yapacak.

İyilik Sağlık Derneği ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonu kapsamında mülteci kampı ve yetimhanede sağlık taraması yapmak için Pakistan'ın Haripur kentine hareket etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'e kadar Haripur'da bulunan mülteci kampı ve yetimhanede sağlık alanında hizmet verecek kafilede Dernek Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, başkan yardımcıları Dr. Muhammed Talha Karadoğan ve Abdullah Uçak ile acil tıp uzmanı, eczacı ve doktorlar yer aldı.

Prof. Dr. Mesut Sezikli, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Haripur Mülteci Kampı'nda ve Haripur Yetimhanesi'nde sağlık taraması yapacağız. Doktorumuz, eczacımız ve sağlık elemanlarımızla beraber 11 kişilik ekiple İstanbul Havalimanı'ndan hareket ediyoruz. Başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz." diye konuştu.

Haripur'a hareket eden dernek üyeleri, birinci basamak sağlık çalışmasında kullanılan vitaminler, ağrı kesiciler, mide ilaçları ile göz damlalarını yerel kaynaklardan temin ederek sağlık taraması yapacak.