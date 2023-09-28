İstanbul Veteriner Hekimler Odası: Can dostlarımız yılda bir kez aşılanmalı

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Türkiye'de yılda 250 bin civarında kuduz riskli temas kaydedildiğini, son dönemde de 2 kişinin kuduz nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, insanoğlunun doğayı ve hayatı paylaştığı can dostlarının yılda bir kez aşılanması için çağrıda bulundu.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Türkiye'de yılda 250 bin civarında kuduz riskli temas kaydedildiğini, son dönemde de 2 kişinin kuduz nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, insanoğlunun doğayı ve hayatı paylaştığı can dostlarının yılda bir kez aşılanması için çağrıda bulundu.

İVHO, "28 Eylül Dünya Kuduz Günü" dolaysıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kuduzun, bilinen en eski zoonoz (hayvanlardan insanlara geçebilen) hastalıkların başında geldiği hatırlatıldı. Her yıl tüm dünyada ve ülkemizde kuduz nedeniyle insanlar ve de hayvanlar öldüğü belirtilen açıklamada, "Bu hastalıkla baş edebilmek için bütün imkanlara sahip olunmasına rağmen, özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde alınan önlemler yetersiz kalmakta, Kuduz vakalarının önüne geçilememektedir" denildi.

28 Eylül 2007'den bu yana 17. yılı kutlanacak olan Dünya Kuduz Günü'nün bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen temasının "Hepimiz birimiz, birimiz bütün sağlık için" olduğunun duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"TEK KUDUZ VAKASI ENGELLENEMEDİĞİNDE HİÇ KİMSENİN GÜVENDE OLMAZ: Kuduz olan insan ya da hayvanın, atak bir şekilde çevresine saldırarak hastalığı yayması ve dramatik bir şekilde ölmesi, kuduzu diğer zoonozlardan ayrı olarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle tek kuduz vakası engellenemediğinde hiç kimsenin sağlığı güvende olmaz gerçeğinin altı çizilmektedir. Ayrıca 'sağlığın seçilmiş birkaç kişinin değil, herkesin hakkı olduğu' vurgulanmaktadır.

GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI ZORUNLULUKTUR: Pandemi ile zoonoz hastalıkların önlenebilmesi adına duyarlılığın arttığı bir dönemde, kuduz kontrol programları ve 'Tek Sağlık' anlayışının uygulanabilir hale gelmesi için gerekli adımların atılması bir zorunluluktur.

Yapılan çalışmalarda kuduza neden olan hayvanların oranları; köpek yüzde 91, kedi yüzde 2, diğer evcil hayvanlar yüzde 3, yarasa yüzde 2, diğer vahşi hayvanlar ise yüzde 1 olarak belirlenmiştir. Dünyadaki köpek popülasyonunun en az yüzde 70'inin aşılanmasıyla insanlarda Kuduz hastalığına bağlı ölümlerin ortadan kaldırılabilir olduğuna dönük bilimsel veriler mevcuttur. Koruyucu hekimlik uygulamaları ile kuduzun bütünüyle önlenebilir ve tedaviden çok daha kolay ve ekonomik olduğu bilinmektedir.

TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN CİVARINDA KUDUZ RİSKLİ TEMAS KAYDEDİLMEKTEDİR: Türkiye'de her yıl 250 bin civarında kuduz riskli temas kaydedilmektedir. Bugünün dünyasında kuduz hastalığından yılda 60 bin kişinin ölüyor olması insanlık adına büyük bir utançtır. Ülkemizde yaygın bir şekilde görülen kuduzdan son aylarda iki insanın ölümü bu acıyı ve üzüntümüzü daha da büyütmektedir. Beraber yaşadığımız, hayatı ve doğayı paylaştığımız dostlarımıza yılda sadece bir defa aşı yapılarak, hem insanlar hem de hayvanların hayatlarını kurtarmayı başarabiliriz.

ÖZERK VETERİNER TEŞKİLATLARININ YENİDEN KURULMASI SAĞLANMALIDIR: Ülkemizde bunu başarabilmek için; bir an önce özerk Veteriner Teşkilatlarının yeniden kurulması ve etkin bir şekilde çalışabilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca tüm zoonoz hastalıklarda olduğu gibi kuduzda da bütün riskleri alarak ilk bariyer olan veteriner hekimlik mesleğine gereken önem verilmeli ve kamuda veteriner hekim otoritesi güçlendirilmelidir."