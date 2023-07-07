İstanbul Üniversitesi Profesörü Sivrisinekler Hakkında Uyarıda Bulundu

SİNEKLERİ inceleyen ve larvaları ile hastalıkları tedavi eden İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Polat, ' Asya Kaplanı' adı verilen sivrisineğin 1926'dan veri İstanbul'da varlığı bilinen cins olduğunu belirtti. Polat, "Dün bir sinek bizim eve girdi. Gece de beni ısırdı ve kanımı emdi. Ben bunu getirdim, kafese alıp larvalarını alacağım. Türüne baktığımızda bu Culex Pipiens'tir. İstanbul'da çok olan ve bizi ısıran tür budur" dedi. Polat, "Sivrisineğin kimse sonunu getiremez, bu yanlış bir terim. Ama şu yapılabilir, nisan ve mayıs ayında iyi bir larva mücadelesi yapılsaydı sivrisinekler şu an da insanları bu kadar rahatsız etmezdi" diye konuştu Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık İstanbul Üniversitesi Erdal Polat İstanbul Asya Sağlık Haberler