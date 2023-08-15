İstanbul Üniversitesi, 18 yaş altındaki çocukların cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili makaleyi incelemeye aldı

İSTANBUL İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, fakülte öğretim üyelerinin de yazarı olduğu 18 yaş altındaki çocukların cinsiyet değişikliği süreçlerini konu alan makaleyle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Tepkilere de neden olan makaleyle ilgili İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.