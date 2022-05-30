İSTANBUL, ULUSLARARASI SAÇ EKİM ÇALIŞTAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK - Haberler

İstanbul, 2-5 Haziran tarihlerinde saç ekimi alanında dünyanın farklı coğrafyalarından 400'ün üzerinde doktorun katılacağı bilimsel bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Saç ekim cerrahisinde eğitim, araştırma ve öğretime odaklanan World FUE Institute (WFI) tarafından düzenlenen çalıştayda, FUE'deki yeni cerrahi teknikler, ekipman ve teknolojiler hem sunumlarla anlatılacak hem de canlı operasyonlarla gözler önüne serilecek.

Merkezi Brüksel'de bulunan ve üyeleri arasında Dr. Koray Erdoğan, Dr. Jose Lorenzo, Dr. Emorane Lupanzula, Dr. Bijan Feriduni, Dr. Antonio Ruston, Dr. Jerry Wong, Dr. Ron Shapiro gibi saç ekimi alanında uzmanlaşmış doktorların yer aldığı World FUE Institute (WFI), bugüne kadarki en geniş katılımlı çalıştayını İstanbul'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ASMED Cerrahi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 5'inci Uluslararası World FUE Institute İstanbul Çalıştayı'nda 78 ülkeden gelen 400'ü aşkın doktor kendi tekniklerini gösterip bilgi alışverişinde bulunacak. World FUE Institute Başkanı Dr. Koray Erdoğan, kendilerinin ürettiği saç analiz robotu olan KE-Bot'un lansmanın da bu çalıştayda yapılacağını açıkladı.

'SAÇ EKİMİ KONUSUNDA DÜNYADA ŞU ANA KADAR DÜZENLENEN EN BÜYÜK ÇALIŞTAY OLACAK'

World FUE Institute Başkanı ve ASMED Cerrahi Tıp Merkezi'nin sorumlu hekimi Dr. Koray Erdoğan, '2-5 Haziran tarihleri arasında burada büyük bir workshop gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 78'i aşkın ülkeden 400'ün üzerinde doktor meslektaşımız İstanbul'a gelecek. Ana konu, saç ekimi. Biliyorsunuz, İstanbul saç ekimi konusunda dünyanın başkenti. Merkezi Brüksel'de olan World FUE Institute (WFI) tarafından düzenlenen çalıştaya bana ev sahipliği yapmak nasip oldu. Türkiye saç ekimi alanında kendisini çok geliştirmiş bir ülke. Saç analiz robotu KE-Bot, özel yerleştirme aparatları gibi kendi geliştirdiğimiz birçok teknoloji mevcut. Çalıştayda aynı zamanda bu cihazların lansmanı yapılacak. Saç ekimi merak uyandıran bir konu, onun için bu kadar çok ilgi çekti. 5'inci Uluslararası World FUE Institute İstanbul Çalıştayı, herhalde bu alanda şu ana kadar düzenlenen en büyük çalıştay olacak. Çünkü farklı ülkelerden birçok doktor 2-5 Haziran arası tıp merkezimizde bir araya gelecek' ifadelerini kullandı.

'KE-BOT, BU ÇALIŞTAYLA BERABER 6 KITADAN TALEP GÖRECEK'

Saçı en ince ayrıntısına kadar analiz eden robotik tarama sisteminin fikir babası olduğunu söyleyen Erdoğan, çalıştayda KE-Bot'un lansmanının gerçekleştirileceğini vurgulayarak cihazla ilgili şu bilgileri verdi:

'KE-Bot'un fikir babası benim ama bu bir ekip işi yani cihazı sadece ben yapmadım. Kocaeli Üniversitesi'yle ortak yürüttüğümüz TÜBİTAK'ın da desteklediği KE-Bot'u, saçı en ince ayrıntısına kadar analiz eden robotik tarama sistemi olarak özetleyebiliriz. Robotik sistemler genellikle operasyonun kendisinde kullanılır ama KE-Bot operasyonu yapan sistem değil; operasyon öncesi hastalarda ekim yapılacak bölgeyi ve donör alanını analiz eden, yapacağınız cerrahi operasyonu daha rahat planlamanızı sağlayan sistem. Ayrıca saç ekimi dışında bütün dermatoloji kliniklerinde saç analizi için kullanılabilecek bir ürün. 5 yıldır KE-Bot üzerinde çalışıyorum. Robotu da biz eğitiyoruz. Kendi analizlerimizi yaptıktan sonra verileri robota yüklüyoruz. Böylece robot sonraki değerlendirmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapıyor. 3 yıldır bütün ameliyat sistemim değişti. Tahmin ediyorum ki KE-Bot, bu çalıştayla beraber 6 kıtadan talep görecek. Çok ciddi bir ilgi bekliyoruz.'

SAÇ EKİMİ OPERASYONLARI CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

Çalıştaya katılan hekimlerin saç ekimi konusunda yaptığı en son gelişmeleri paylaşacağını bildiren Erdoğan, 'Saç ekimi yapan hekimler bu etkileşimler sayesinde birbirlerinden çok şey öğreniyor. Yani en tecrübeli olanımız bile her workshopta yeni şeyler öğrenebiliyor. Bir nevi bilgi alışverişi yapılıyor. Ayrıca çalıştayda bende dahil diğer ülkelerden gelen doktorlar operasyon gerçekleştirecek. Operasyonlar hem çevrimiçi olarak YouTube'dan yayınlanacak hem de katılan doktor meslektaşlarımız operasyonları canlı olarak seyretme imkanı bulacaklar' şeklinde konuştu.

KE-BOT HAKKINDA

'Deep learning' yani derin öğrenme yöntemiyle bütün başı üç boyutlu tarayan bu sistem, operasyon öncesinde köklerin çıkarılacağı bölgede saçların kalınlıklarını ve sayısını optik sistemle ölçerek saç ekiminde kritik önemi olan verici bölgenin korunmasını sağlıyor ve kaç kök çıkarıldığı ve kaç kök ekildiği konusunda gerçek bir şeffaflık getiriyor. KE-Bot, saç ekiminde çığır açıcı bir devrim olarak tanımlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık