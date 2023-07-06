İstanbul Tabip Odası, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktoru anma etkinliği düzenledi

İstanbul Tabip Odası, Konya'da görevi başındayken silahlı saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya'yı ölümünün birinci yılında andı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Karakaya'nın fotoğrafının bulunduğu "Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Saygı duruşunun ardından gruptakiler, sağlıkçılara yönelik şiddete ve ölümlere tepki göstererek, taleplerini dile getirdi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tabip Odası Temsilcisi Ömer Alper Uysal, Konya Şehir Hastanesinde çalışan Karakaya'nın 6 Temmuz 2022'de çalıştığı yerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

Uysal, Karakaya ve şiddet nedeniyle kaybedilen sağlık emekçilerini saygıyla andıklarını belirterek, "Hayatımızı kaybetmemize kadar giden ve gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelen şiddeti uygulayanları ve buna kayıtsız kalanları asla affetmiyoruz." ifadelerini kullandı.