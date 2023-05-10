İstanbul Kent Üniversitesi'nde Diş Tedavisi Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi'nde diş tedavilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla "IV. Çürümeden Koru Sempozyumu" gerçekleştirildi. Sempozyumda diş çürükleri üzerine konuşmalar yapıldı ve elde edilen gelir depremzedelere burs olarak verilecek.

İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi'nde, diş tedavilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla, "IV. Çürümeden Koru Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyum, Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu önderliğinde, DentistKent ve Berkant Sezer'in katılımıyla düzenlendi. Cumhuriyetin 100. Yılı vurgusu ile başlayan sempozyumda Türk bilim insanlarına da vurgu yapıldı. Öte yandan 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı.

Diş tedavilerinde çürük oluşumu ve tedavisi üzerine, özellikle çürüğün oluşmadan engellemesine yönelik toplam dördü online olmak üzere 5'i uluslararası 14 ana konuşma yapıldı. Yaklaşık 170 katılımcının olduğu sempozyumda 24 vaka sunumu ve 25 çalışma raporu ile toplam 49 sözlü sunum gerçekleştirildi. Diş çürüklerine yönelik araştırmaların kriterlerini sağlayan ilk beşi Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk ödüllerini kazandılar.

Sözlü sunum birincisi 'Çürüğün Farklı Yöntemlerle Uzaklaştırılmasının Ardından Lazer Floresans ve Histoloji ile Çürük Bulgusunun Değerlendirilmesi' başlıklı çalışmasıyla diş hekimi Özlem Kanar'a bir plaket ve üniversitenin hediye çantası verildi.

Sempozyumda, Türkiye'de diş çürükleri üzerine ilk toplantıları düzenleyen Prof. Dr. Turan Cengiz ve çürük gelişimini önlemede florür formülü fluoristat'ı bulan Doktor George K. Stookey için anma konuşmaları yapıldı.

ELDE EDİLEN GELİR DEPREMZEDELERE BURS OLACAK

Sempozyumdan elde edilecek gelirin, depremzede öğrencilere burs olarak verileceği duyuruldu. Diş hekimliğinde araştırılacak epeyce konunun olduğu, bilinen gerçeklerin hala sorgulanması gerektiği birbirinden verimli konuşmalarla değerlendirildi. Diş çürüklerinin oluşmadan önlenebileceği ve bunu diş hekimlerinin başarabildiği anlatıldı.

Oluşan çürüklerin onarılabildiği ve insanlara dişlerinin çekime gitmemesi için koruyucu uygulamaları diş hekimlerinden istemeleri gerektiği vurgulandı. Dişlerin çürüklerinin temizlenmesinde diş hekiminin önemi hatırlatıldı. Kanal tedavilerinin yeni metotlarla çok daha kısa sürede ve ağrısız yapılabileceği, bazı hastalarda küme ağrılarının basit bir çürüğü uzaklaştırmakla tamamen geçebileceği aktarıldı.

DİŞ HEKİMİNE AĞRI YOKKEN DE GİDİLMESİ VE AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİNİN ALINMASININ GEREKLİLİĞİ ANLATILDI

Öte yandan Ömer Dedeoğlu'nun Zaferin 100. Yılı başlıklı yazısı 'çürümeden koru' internet sitesinde bulunduğu belirtildi. Sempozyumda, Emel Gökmen diş bütünlüğünün bozulmasının bedeni olumsuz etkileyeceğini söylerken, Aylin Baysan sürdürülebilir diş hekimliğini anlattı. Bora Korkut, yapılan dolgularda bitim ve polisajın önemini vurgularken Christian Splieth çocuklarda çürüğün nasıl tedavi edilmesi gerektiğini anlattı. Serhat Köken derin çürüklü dişlerin nasıl en konservatif metotla korunabildiğini, Mustafa Gündoğar da ilerleyen çürüklerin de en konservatif şekilde iltihap oluşmasının nasıl önleneceği yeni nesin kanal tedavi metotlarını anlattı.

Ertesi gün Andrea Zandona diş çürüklerini önleme ve erken müdahaleyi anlatırken, Osman Hayran sosyokültürel açıdan ağız ve diş sağlığının önemini anlattığı kaydedildi. Yıldırım Hakan Bağış'ın da çürükleri temizleme çalışmalarına bambaşka bir açıdan yaklaştığı belirtildi. Ayrıca, "Alpdoğan Kantarcı diş eti hastalığının iltihabının araştırma aşamasındaki deneysel bazı ürünlerle önlenebildiğini, Füsun Özer de diş dokularına estetik dolguların bağlanmasında görülebilen yanlışları anlattı" denildi.