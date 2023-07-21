İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplu sözleşme talebi

Eylemde açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç, "Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık-İş olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi'nin üzerinden 46 gün geçti. Bu sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi kararının üzerinden de 46 gün geçti " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık