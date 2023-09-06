İstanbul'daki sağanakta 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin hastaneye nakledildiğini açıkladı. Bakan Koca, olayla ilgili yapılan müdahaleleri ve hastanelerdeki durumu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağanakta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, su taşkınından etkilenen 5 kişinin hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Koca, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanağın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hasta kabulünün sürdüğünü ve Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edildiğini belirten Koca, olayla ilgili 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapıldığını kaydetti.