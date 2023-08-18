İstanbul'daki Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiası: Doktorun Odasında Ele Geçirilen Paralar Görüntülendi

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktorun odasında yapılan aramada ele geçirilen paralar görüntülendi. Aramada, doktorun odasında bulunan banknot desteleri ve not kağıdında yazılı olan miktarlar dikkat çekti.

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından "bıçak parası" talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktorun odasındaki aramada ele geçirilen paralar görüntülendi.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan aramaya ilişkin görüntülerde, şüpheli doktor B.E'nin odasında bir poşet içerisinde bulunan 200, 100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan desteler yer aldı.

Görüntülerde ayrıca doktorun odasındaki bir not kağıdında bazı tarihler ile karşılarında 2 milyon, 825 bin, 600 bin lira şeklinde notların yazılı olduğu ve bir banka dekontunun bulunduğu görüldü.

Olayın geçmişi

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde bir doktorun hasta yakınlarından yüksek miktarlarda "bıçak parası" talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada B.E. gözaltına alınmıştı.

Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayet ettiği doktorun odasında yapılan aramada "rüşvet" suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmişti.