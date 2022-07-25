İSTANBUL'DA YÜZÜCÜLER, OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN 5 KİLOMETRE KULAÇ ATTI - Haberler

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İSTANBUL'DA YÜZÜCÜLER, OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN 5 KİLOMETRE KULAÇ ATTI

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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İstanbul'un farklı noktalarından Tuzla'ya gelen 20 yüzücü, Otizm ve Down Sendromu farkındalığı oluşturmak için Tuzla Belediyesi Palmiye Sosyal Tesisleri'nin önünden 'Hayırsız Ada' olarak bilinen ve Tuzla sahile 2,5 kilometre uzakta bulunan adaya yüzdü.

İstanbul'un farklı noktalarından Tuzla'ya gelen 20 yüzücü, Otizm ve Down Sendromu farkındalığı oluşturmak için Tuzla Belediyesi Palmiye Sosyal Tesisleri'nin önünden 'Hayırsız Ada' olarak bilinen ve Tuzla sahile 2,5 kilometre uzakta bulunan adaya yüzdü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın organizasyonunda gerçekleşen farkındalık çalışmasında yüzücüler, 2 saat boyunca kulaç attı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ev sahipliğinde Otizm ve Down Sendromu farkındalığı için özel bir sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Palmiye Sosyal Tesisleri'nin önünde düzenlenen etkinliğe İstanbul'un farklı noktalarından 20 yüzücü katıldı. Etkinliğe katılan yüzücüler, sabahın ilk ışıkları ile birlikte Palmiye Sosyal Tesisleri'nin önünden 'Hayırsız Ada' olarak bilinen ve Tuzla sahile 2,5 kilometre uzakta bulunan adaya yüzdüler. Yüzücülere güvenlik nedeniyle 3 bot eşlik etti. Palmiye Sosyal Tesisleri'nden adaya yüzen yüzücüler daha sonra tekrar Sosyal Tesislere yüzdü.

'OTİZMLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN YÜZMEK ÇOK ANLAMLI'

Etkinliğe katılan Olga Törs, 'Otizm farkındalığı için kulaç attık. Adaya gidiş zor olsa da dönüş çok hızlı oldu' dedi.

Şahin Karakuş ise 'Bugün güzel parkura Otizmli kardeşlerimize destek için geldik. Onların adına kulaç attık' ifadelerini kullandı.

Seyfettin Karakaya da 'Yaklaşık 15-16 yıldır yüzüyorum. Güzel bir etkinlik olacak. Otizm için yüzmek ayrıca anlamlı. Otizmli çocuklar toplumun önemli bir kısmını oluşturuyor' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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