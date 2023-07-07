İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da ürettikleri sahte ilaçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu arada, ele geçirilen sahte üretilmiş botoks, kanser ve hormon tedavisinde kullanılan ve kırmızı reçeteli 3 bin 981 kutudaki 56 bin 339 ilaç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Polis ekiplerince, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte ilaç üreterek bunları ülke içi ve yurt dışında fahiş fiyatla sattığı bilgisi üzerine çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerdeki aramalarda, sahte üretilmiş 56 bin 339 ilaç ile bunların yapımında kullanılan çok sayıda hammadde ele geçirilmişti.